Juventus, infortunio Dybala: l'argentino esce in lacrime, possibile lesione muscolare

Ultimissime notizie per la Juventus e le condizioni dell'infortunato Paulo Dybala che ha lasciato il campo in lacrime nel primo tempo di Juventus Sampdoria. Dopo il gol fatto l'argentino ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio.

Infortunio Dybala, condizioni e tempi recupero

Paulo Dybala esce in lacrime per infortunio in Juve Samp e fa tremare i tifosi bianconeri. Il calciatore argentino è stato costretto a chiede il cambio ad Allegri dopo 20 minuti di gioco e dopo un gol segnato a causa di un problema muscolare. Possibile lesione muscolare per Paulo Dybala che lo costringerebbe a tempi di recupero lunghi. Al suo posto Kulusevski.

Juventus, che partite salta Dybala?

Juventus Chelsea e Torino Juventus le prossime partite della Juventus dove Dybala può essere assente per infortunio. Il calciatore argentino potrebbe restare a riposo per tornare poi dopo la sosta delle Nazionali quando la Juve affronterà la Roma.

