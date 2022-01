Borsa Juventus, arrivano buone notizie per i bianconeri. Chiusura in forza rialzo per il titolo della Juventus quest'oggi, ovviamente influenzato dalle grandi notizia proveniente dal mercato per i bianconeri, che stanno per accogliere tra le proprie fila il più ambito centravanti della Serie A, Dusan Vlahovic. Oggi il titolo bianconero chiude a +5.26%. Le azioni della Juventus sono salite a 0.36 euro l'una al momento della chiusura della borsa.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A