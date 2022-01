Juventus: Chiesa, possibile rottura del crocato e tempi di recupero lunghi

Ultimissime notizie sull'infortunio grave di Federico Chiesa della Juventus in Roma Juve. Possibile rottura del crociato e tempi di recupero lunghi per Chiesa se dovesse essere confermata la diagnosi choc.

Juventus: Chiesa, rottura del crocati e tempi di recupero

Pessime notizie per i tifosi bianconeri. Perché secondo quanto filtra dallo spogliatoio della Juventus, Chiesa rischia un lunghissimo stop per infortunio al ginocchio. I primi controlli hanno confermato una distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata con esami strumentali nei prossimi giorni. Infatti, come rivelato da Dazn, dalle prime sensazioni si teme anche che Chiesa possa essersi rotto il legamento crociato e terminerebbe qui la stagione con la Juventus. Al momento c'è una possibile distorsione per Chiesa appena rientrato dall'infortunio ma ora deve fare i conti con un altro e si teme il peggio. In apprensione i tifosi della Juve e dell'Italia, anche il ct Mancini può perdere un giocatore chiave per i prossimi impegni.

