Ultime notizie calcio - A dir poco clamoroso e spaventoso l'inizio di partita per la Juventus, che al secondo minuto di gioco ha di fatto regalato un gol al Porto. Retropassaggio suicida di Rodrigo Bentancur per Szczesny, con Taremi, appostato lì nella speranza di ricevere un regalo dai bianconeri, bravo ad intercettare il tentativo di rilancio del polacco e ad insaccare, portando in vantaggio i lusitani.

