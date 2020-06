Ultime notizie calcio Napoli - Non arrivano buone notizie, per usare un eufemismo, per Maurizio Sarri in vista della sfida di mercoledì in Coppa Italia tra la sua Juventus ed il Napoli. Anche oggi, infatti, hanno lavorato a parte Chiellini ed Higuain e, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, è difficile che possano recuperare. Discorso diverso, invece, per il centrocampista Ramsey, che ha svolto parte della seduta d'allenamento odierno con il resto della squadra.

Higuain contro il Napoli