Ultimissime calcio Napoli - Brutte notizie per Maurizio Sarri, che vede farsi ancora più profonda la crisi relativa al suo reparto arretrato. Nel corso della partita contro il Parma, infatti, è uscito intorno al minuto numero 20 Alex Sandro per un problema di natura muscolare. Da valutare le sue condizioni ma in maniera del tutto inevitabile è da giudicare quanto meno a rischio in vista della partita di domenica prossima contro il Napoli.