Juve Stabia-Salernitana 2-0, Caserta: "Non era facile, sono contento della nostra prova"

Dopo 96 minuti di “battaglia” il derby tra Juve Stabia e Salernitana, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, termina 2-0 in favore delle vespe. In un Menti vestito a festa per l’atteso derby contro i granata, i ragazzi di mister Caserta annientano quelli di Ventura. Pronti- via e le vespe passano. Al 6’ minuto é Cissè, su un pregevole lancio di Caló, a portare in vantaggio i gialloblù. Il regista stabiese prova un lancio in profondità e l’attaccante, a tu per tu con Micai, non perdona. Il gol galvanizza i padroni di casa che vanno vicini al gol con Bifulco, due volte con Canotto e anche con una pregevole rovesciata di Tonucci. La palla, peró, non entra in nessuna di queste occasioni. Gli ospiti colpiscono un palo con Jallow e vanno vicini al pareggio con Giannetti. Un primo tempo scoppiettante si chiude quindi sull’1-0. Nella ripresa sono gli ospiti a fare la partita, seppur in modo blando. La ripresa ha un effetto abbastanza soporifero e solo una galoppata di Elia, al 95’, riaccende il Menti. L’esterno scuola Atalanta entra in area e serve Canotto che fa 2-0. Derby alle vespe che guadagnano 3 punti preziosissimi.

Il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta, dopo la vittoria per 2-0 con la Salernitana, ha dichiarato:

“Sono felice per la prova dei miei. Non era una gara facile ma l’abbiamo preparata bene. Avevamo alcune defezioni ma non siamo stati frenati. Ci siamo adattati al modo di giocare della Salernitana e abbiamo chiuso quasi tutti gli spazi agli avversari. Va fatto un plauso a tutti i ragazzi. Dispiace per l’infortunio di Troest, speriamo di non perderlo a lungo. Per fortuna é tornato Allievi, ha disputato una grande partita. Ci godiamo la vittoria ma pensiamo già al futuro".

di Salvatore Sorrentino