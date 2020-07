Ultime calcio - “Signori, siete la Juventus: Paratici non fare così”, qualche parola di troppo da parte della dirigenza bianconera, in tribuna all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, non vanno giù a Claudio Ranieri. Complice l’assenza di tifosi, si è infatti sentito in maniera chiarissima il rimbrotto del tecnico.

Ranieri