Juve-Napoli, trasferta a Torino: scelto l'hotel per il ritiro degli azzurri: si tratta di un ritorno | ESCLUSIVA

Napoli pronto a volare in trasferta a Torino! Sabato alle ore 18:00 all'Allianz Stadium si giocherà Juventus-Napoli, prossima partita del campionato italiano di calcio di Serie A.

Hotel Napoli a Torino

Ultime notizie. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla ostra redazione, la SSC Napoli partirà dall'Aeroporto di Napoli Capodichino venerdì alle ore 18:30 e dovrebbe arrivare a Torino circa un'ora dopo. Intorno alle ore 20:00, la squadra raggiungerà l'hotel dove alloggerà venerdì notte in ritiro: l'albergo designato ad ospitare il Napoli è Air Palace Hotel, che si trova a Leinì in Via Torino.

Gli azzurri tornano nella struttura alberghiera di Leinì che l'ha ospitato alla vigilia delle ultime due sfide contro la Juventus. Solo il 7 gennaio 2024, in occasione della sfida contro il Torino persa 3-0, gli azzurri si spostarono in un hotel in zona Lingotto molto più vicino al centro città.