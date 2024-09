Juve-Napoli senza tifosi napoletani, fischi o applausi per Conte? Le risposte degli juventini | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Ore di vigilia, per Juventus-Napoli, a Torino, dove domani alle ore 18 andrà in scena il match valido per la 5ª giornata di Serie A. Una sfida affascinante e con tante sfumature: dall'accoglienza che i tifosi bianconeri riserveranno ad Antonio Conte (la prima volta da avversario all'Allianz Stadium con i tifosi presenti sugli spalti) al divieto di trasferta per i residenti a Napoli. Fino al pronostico dei tifosi juventini per Juve-Napoli di domani.

Abbiamo affrontato questi temi a Torino con i tifosi bianconeri: ecco le loro risposte!