Juve-Napoli, la probabile formazione di Sky: tornano Ospina, Koulibaly, Zielinski e Demme! Due novità in difesa più Lozano

Ultimissime calcio Napoli / Juve-Napoli - Doveva essere la terza giornata di Serie A, poi la vittoria a tavolino dei bianconeri, poi il ricorso vinto da De Laurentiis e infine l'ulteriore rinvio a data fissata. Ma adesso è finalmente arrivato il momento del recupero di Juventus-Napoli, in scena all’Allianz Stadium domani alle 18:45.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il suo sito ufficiale, ecco le ultime di formazione sul Napoli:

"Il Napoli ha ritrovato le sue certezze e viene da quattro vittorie di fila. L’obiettivo, ovviamente, è aggiungerne una quinta che permetterebbe il sorpasso ai bianconeri e il raggiungimento del quarto posto in solitaria. Gennaro Gattuso ha in mente di schierare Ospina in porta. Davanti al colombiano, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Hysaj formeranno la linea difensiva. Il centrocampo dovrebbe essere composto dai due mediani Fabián e Demme, più avanti Zielinski farà da trequartista. L’attacco verrà completato da Insigne, Mertens e Lozano a guidare il reparto".