Juve-Napoli, la fascia da capitano la indossa Insigne: attestato di stima nonostante il sì al Toronto

Ultimissime calcio Napoli - La stima di Spalletti e dei compagni invariata dopo la firma del Toronto, Lorenzo Insigne indosserà la fascia da capitano anche in Juventus-Napoli e probabilmente fino alla fine della stagione: nessuna decisione in tal senso, diversa, è stata presa dopo la firma col Toronto del capitano azzurro.

Insigne

Insigne capitano del Napoli: la decisione di Spalletti

Lorenzo Insigne torna in campo dopo aver saltato le ultime due gare del 2021. L'attaccante del Napoli che in settimana ha firmato col Toronto FC (contratto valido a partire da luglio) è confermato capitano dei partenopei, con Mertens come suo vice. Nella Juventus, senza Chiellini e Bonucci, fascia a Cuadrado con Alex Sandro come vice-capitano.