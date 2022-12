Juve choc, l'ex campione bianconero d'urgenza in ospedale: è in terapia intensiva

Ultime notizie. Il giornalista uruguaiano Sebas Giovinelli ha pubblicato un tweet in cui rivela che questa mattina l'ex calciatore della Juventus e del Cagliari, Fabian O'Neill è stato ricoverato d'urgenza in Uruguay e ora versa in gravi condizioni in terapia intensiva.

L'ex Juve O'Neil in ospedale

I medici stanno cercando disperatamente di salvargli la vita:

"Nella clinica Medica Uruguaya stanno cercando di salvare la vita all'ex calciatore della Juventus e della Nazionale uruguayana, Fabian O'Neil. È entrato in terapia intensiva in gravi condizioni alle ore 11.30 del mattino, la sua famiglia e i suoi amici hanno organizzato una preghiera.

Fabian O Neil

O'Neil aveva esordito in Serie A contro il Napoli, il 26 novembre del 1995, quando giocava ancora con il Cagliari.