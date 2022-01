Ultime news calcio. Tragedia sfiorata in Qatar: l'ex giocatore del Real Madrid James Rodriguez salva la vita ad Ousmane Coulibaly nella partita di Qatar Stars League tra Al Rayyan e All Wakrah. Il difensore si è accasciato in mezzo al campo privo di sensi e il colombiano James Rodriguez, vicinissimo al Napoli qualche estate fa, è stato il primo ad intervenire in suo soccorso prima che arrivassero i medici. Per fortuna il giocatore è stato prontamente condotto in ospedale. In allegato il video.

