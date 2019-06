James Rodriguez eliminato in Copa America! Il Cile batte la Colombia ai rigori e vola in semfinale [VIDEO]

James Rodriguez è stato eliminato in Copa America. Colombia e Cile hanno dovuto sfidarsi dagli 11 metri per stabilire la vincitrice. Dopo una serie di rigori calciati in maniera impeccabile, è stato l'errore di Tesillo al quinto penalty a mettere i cileni in condizione di guadagnarsi il passaggio del turno. Ci ha quindi pensato Alexis Sanchez a regalare una gioia al pubblico della Roja, che può quindi sperare nell'impresa di difendere nuovamente il titolo. Nel corso dei tempi regolamentari, ai cileni erano stati annullati due gol dal VAR, per fuorigioco e fallo di mano.

Rigori: J. Rodriguez (Co) gol, Vidal (Ci) gol, Cardona (Co) gol, E. Vargas (Ci) gol, Cuadrado (Co) gol, Pulgar (Ci) gol, Mina (Co) gol, Aranguiz (Ci) gol, Tesillo (Co) fuori, A. Sanchez (Ci) gol