"Ischia si tinge d'azzurro" è lo straordinario evento che si terrà a partire da domani fino a domenica nella straordinaria cornice dell'isola verde. In giornata sono arrivati i primi ospiti di questo evento interessantissimo, vale a dire due ex Napoli, adesso allenatori, come Gaetano Fontana e Massimo Rastelli.

Clicca sulle foto in allegato