Investimenti De Laurentiis, collaborazione Fendi-Steccolecco! Eventi speciali per l'edizione limitata a Seoul e Pechino

L’attività imprenditoriale della famiglia De Laurentiis allarga i propri orizzonti e si dirige sempre di più verso il mondo del food. Quello prestigioso e anche tradizionale, con la pizza al centro del business. Come riportato da Mezzogiorno Economia, non soltanto dunque cinema e calcio, la Filmauro di Aurelio e Luigi diversifica ulteriormente il proprio business. Aurelio, insieme con il figlio Luigi, presidente del Bari Calcio, avevano già messo in piedi l’estate scorsa un impresa di gelati, la «Steccolecco», sorbetti di frutta presentati in Italia in anteprima a luglio dello scorso anno in Trentino, durante il ritiro precampionato del Napoli a Dimaro. Non semplici ghiaccioli ma gelati cremosi alla frutta che poi nel corso dei mesi sono stati esportati in Europa (Londra in primis) e nel mondo.

In quest’ambito un goal importante è stato messo a segno dall’azienda campana di Marcianise Delli Paoli, Guida Associati – Studio Pmi. A loro, infatti, si è rivolto Luigi De Laurentiis patron della impresa di famiglia «Steccolecco» perché si occupasse dell’esportazione dei gelati in Corea. La Delli Paoli, Guida Associati, forte di una lunghissima esperienza nel settore commerciale e di numerosi successi nel campo dell’internazionalizzazione del business, ha gestito l’aspetto commerciale della collaborazione tra l’azienda di gelati e la casa di alta moda Fendi. Fendi ha firmato per «Steccolecco» un’edizione limitata di ghiaccioli griffati con la doppia F e disponibili solo in selezionati store del marchio.

Limited edition che fu distribuita l’estate scorsa esclusivamente a Londra per un periodo limitato di tempo. Oggi i gelati più modaioli del globo sono tornati in occasione della presentazione di una esclusiva mondiale: Gentle Fendi, la nuova capsule collection di occhiali da sole che fonde lo stile futuristico e le tendenze street style di Gentle Monster (noto brand eyewear coreano) con i dettagli classici e rétro caratteristici della maison di moda fondata da Edoardo Fendi. Il lancio della collaborazione è stato appena celebrato con due eventi speciali nei negozi Gentle Monster a Seoul il 7 maggio e a Pechino il 14 maggio, ma anche con installazioni nelle boutique e nei negozi Fendi e Gentle Monster di tutto il mondo. I gelati «Steccolecco», gli ultimi sono gustose «bomboniere» ai gusti di cioccolato (abbinato con praline di cocco) e frutta esotica.