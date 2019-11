Intervista Elmas, la nota della SSC Napoli: "Dichiarazioni non autorizzate! La società si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore"

Ultime notizie Napoli calcio. La SSC Napoli, attraverso un tweet pubblicato sui propri canali social, ha preso una forte posizione circa l'intervista rilasciata da Elif Elmas nel corso del ritiro con la Nazionale macedone. Stando a quanto riportato dal club azzurro, il proprio tesserato avrebbe violato il silenzio stampa imposto dalla società senza autorizzazione. Di seguito il comunicato del Napoli:

Di seguito ecco un estratto dell'intervista rilasciata da Elmas ai microfoni di Vecer Press:

Il Napoli ha una squadra di qualità, a prescindere dai singoli. La qualità media è molto alta ed il Napoli è una delle migliori squadre d’Italia. Per ogni match che giochiamo vogliamo i tre punti, e sarà così anche contro il Milan. Sarà un grande match, ma speriamo di vincere e di tornare a Napoli con i tre punti.

Scudetto? La Juventus deve difenderlo ormai da anni. Sappiamo tutti che tipo di giocatori ha a disposizione Maurizio Sarri, ma è tutto in gioco: può difenderlo e vincerlo ancora, ma anche perderlo. Nel calcio tutto è possibile, ci sono tante buone squadre come la nostra, come l’Inter o la Roma: sono tutte di ottimo livello e lottano per lo scudetto. Sarà incerto fino all’ultima giornata.