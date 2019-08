Inter, Conte non ne vuole sapere: Icardi non convocato per la sfida contro il Tottenham

Mercato Napoli - Continua a tenere banco, in casa Inter, la questione relativa al futuro dell'ex capitano nerazzurro, nonché principale bomber, Mauro Icardi. L'argentino, infatti, è con le valigie pronte già da diverso tempo e vive praticamente da separato in casa. Non rientra, infatti, nel progetto del tecnico Antonio Conte e della dirigenza interista tutta, come testimoniato dal fatto che ormai già da diverso tempo si sta allenando in solitaria. Resta, intanto, nel mirino di Napoli e Roma, con la Juventus attualmente leggermente defilata.

A conferma di ciò arriva un altro indizio: l'ex Sampdoria, infatti, non è stato convocato per la partita amichevole contro il Tottenham. Non sarà della gara neanche Matteo Politano a causa di un risentimento muscolare che lo sta tenendo fermo ga quasi un mese. Di seguito l'elenco di coloro i quali prenderanno parte a questo testa a testa.