Inter-Napoli 0-1, le pagelle di Sportmediaset: Fabian e Mertens i migliori, Gattuso batte Conte

Il Napoli compie un importante passo verso la finale di Coppa Italia andando a vincere a San Siro la semifinale d'andata sul campo dell'Inter. Finisce 1-0 per i partenopei, con gol decisivo segnato al 57' da Fabian Ruiz. Finale all'arrembaggio per l'Inter, con Eriksen (partito dalla panchina) che sfiora l'incrocio con un gran sinistro e Lukaku pericolosissimo in mischia. Ma il Napoli resiste e conserva la vittoria. Ritorno il 5 marzo al San Paolo.

Coppa Italia, Inter-Napoli 0-1: le pagelle di Sportmediaset