Inter, Juve e Milan allo scoperto: "Serie A a 18 squadre", la replica di De Laurentiis in Lega

Ultime news Serie A - Inter, Juventus e Milan sono uscite allo scoperto oggi in un incontro in Federcalcio con il presidente federale, Gabriele Gravina, nel quale si sono schierate per ridurre l'organico della serie A da 20 a 18 squadre, posizione questa in controtendenza rispetto a quella di molti altri club. Nell'incontro, l'Inter era rappresentata dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, la Juventus dall'ad, Maurizo Scavanvino, e dal dirigente Francesco Calvo, il Milan dal presidente, Paolo Scaroni, collegato in videoconferenza. Lo apprende l'ANSA.

Dopo il vertice di qualche giorno fa nella sede dell'Inter, i tre principali club italiani sono passati all'azione per discutere e cercare soluzioni percorribili con lo scopo di diminuire il numero di gare in un calendario che dalla prossima stagione sarà ancora più zeppo di impegni con le nuove competizioni di Fifa e Uefa, che faranno lievitare gli impegni dei grandi club. Mentre con la nuova Champions League saranno due le gare dei gironi in più, è in particolare il nuovo e ricchissimo Mondiale per club a 32 squadre (Inter sicura di partecipare, Juve in vantaggio sul Napoli per il secondo posto) a richiedere straordinari e un grande sforzo in più ai calciatori.

Serie A a 18 squadre: la replica di De Laurentiis

Una iniziativa che non sarà certo gradita ai club medio-piccoli, ma nemmeno al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. "Non è così che si risolvono i problemi - le parole del patron della SSC Napoli -. C’è un campionato della parte sinistra della classifica e uno della parte destra. Le squadre che rappresentano città con ventimila abitanti falsano il campionato".