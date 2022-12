Inter, Inzaghi studia l'undici per il Napoli: c'è un dubbio in attacco e un top in panchina

In casa Inter si studia già il possibile undici anti-Napoli. A scriverlo è Gazzetta.it:

“Per la sfida contro il Napoli si inizia già a pensare a una possibile formazione: il punto interrogativo è davanti, con Lukaku al lavoro per una maglia da titolare considerando la situazione di Lautaro e Correa. A meno di intoppi, il belga – che ha lavorato anche nei giorni di riposo – farà coppia con Dzeko, come accaduto (con ottime risposte) a Reggio Calabria. Con il rientro tardivo di Brozovic, si va verso l’affidabile mediana composta da Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, con Dumfries e Dimarco sugli esterni. Onana in porta, difesa titolare con Skriniar e Bastoni al fianco di uno tra Acerbi e De Vrij, solito ballottaggio”.