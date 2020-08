Inter, Conte vittima di una truffa da 30 milioni di euro ai tempi del Chelsea!

Ultime notizie calcio - Alla base del malumore di Antonio Conte ci sarebbero anche problemi di natura economica. Stando a quanto riportato da "La Verità", l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana sta cercando di recuperare circa 30.6 milioni di euro andati in fumo a causa di un investimento fatto ai tempi del Chelsea e che si è poi rivelato una truffa. I dettagli di questa faccenda sono stati chiariti dalla corte commerciale inglese attraverso due sentenze. La seconda è un'ingiunzione di pagamento a carico del 54enne Massimo Bochicchio, investitore italiano in Inghilterra, titolare di molteplici società di investimento. Quest'ultimo sarebbe colpevole di aver portato avanti una truffa tramite la sua società Kidman, promettendo ai suoi utenti degli investimenti ad alto rendimento. Dopo diversi mesi, gli otto investitori si aspettavano un pagamento di 33,1 milioni di euro entro il 30 giugno 2020. I soldi, tra cui quelli di Conte, non sono però mai tornati indietro. L'investitore, per questa vicenda, si è visto ora congelare un patrimonio da 61,4 milioni di dollari.

Conte Inter