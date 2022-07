Infortunio Insigne, rinviato l'esordio con il Toronto: intanto l'ex Napoli si dedica al marketing

Notizie Napoli calcio. E' iniziata la nuova vita a Toronto di Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli è ancora fermo ai box per un infortunio muscolare e salterà l'esordio contro il San Josè: dovrebbe recuperare nel giro di un paio di settimane, così da scendere finalmente in campo contro Charlotte al BMO Field (la gara è fissata per il 23 luglio).

Insigne Toronto

Insigne uomo immagine e marketing a Toronto

Intanto, però, Insigne non resta con le mani in mano: come riporta Il Mattino, l'attaccante è già diventato l'uomo immagine del club. Oltre al docu-film "Il Magnifico", girato a Napoli nei mesi scorsi, il club ha sfruttato il suo arrivo per una campagna di marketing massiccia: una collezione d'abbigliamento casual con i claim Famiglia e Tutti per uno sponsorizzata da Mitchell & Ness, tra i più noti brand d'abbigliamento al mondo, un'altra sponsorizzata dal marchio OVO, di proprietà del canadese Drake - tra i rapper più famosi sul palcoscenico mondiale, ambasciatore di Toronto -. Una collezione limitata con il volto di Lorenzo.