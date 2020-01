Torna il sereno in casa Ssc Napoli dopo la vittoria agli ottavi di Coppa Italia sul Perugia. Decisivo il capitano Lorenzo Insigne, che sotto la gestione Gattuso sembra davvero un altro giocatore. Ieri ha segnato una doppietta su rigore e sugli spalti il cognato non ha retto l'emozione ed è scoppiato in lacrime come testimonia il suocero via social