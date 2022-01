Insigne ko in Napoli-Sampdoria: cori di incoraggiamento dei tifosi

Ultime notizie Napoli. Lorenzo Insigne è uscito dal campo per infortunio durante il primo tempo di Napoli Sampdoria, partita di Serie A oggi allo stadio Maradona. L'attaccante del Napoli ha accusato un fastidio muscolare e si è accasciato a terra per ricevere le cure mediche; dopo essersi rialzato ha provato a giocare per qualche minuto ma il dolore si è intensificato e alla fine Insigne ha chiesto ed ottenuto il cambio.

Cori di incoraggiamento per Insigne

I tifosi del Napoli presenti allo stadio hanno manifestato il loro sostegno nei confronti del capitano del Napoli con applausi e cori di incoraggiamento. Il segnale che non c'è alcuna frattura tra Insigne e la tifoseria dopo l'annuncio del suo prossimo trasferimento al Toronto e l'addio al Napoli a fine stagione.