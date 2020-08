Infortunio per Lorenzo Insigne! Il capitano del Napoli si ferma in mezzo al campo dopo uno scatto e si accascia a terra, possibile un problema di natura muscolare per il capitano del Napoli, subito soccorso dallo staff medico.

Come racconta Sky Sport, Insigne è in ginocchio faccia a terra: un gesto di disperazione mentre lo staff medico lo sta visitando al momento.