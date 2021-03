Insigne supera Cavani nella classifica dei marcatori del Napoli in Serie A [FOTO]

Ultimissime notizie Napoli. Lorenzo Insigne ancora in gol questa sera con la doppietta decisiva che serve a battere il Bologna in casa allo stadio Maradona. Per il capitano del Napoli è la rete numero 103 con la maglia del Napoli, ma se contiamo solo i gol realizzati nel campionato di Serie A, si tratta del gol numero 79. Un gol, o meglio una doppietta, molto importante perché permette ad Insigne di superare Edinson Cavani in questa speciale classifica.

Gol Napoli in Serie A: Insigne supera Cavani

Nella classifica dei marcatori del Napoli nel campionato di Serie A, al primo posto c'è ancora Vojak con 102 gol in 190 partite, seguito da Hamsik con 100 gol in Serie A in 408 partite; al terzo posto Mertens con 98 gol (Dries detiene però il record di gol totali con la maglia azzurra); al quarto posto Maradona con 81 gol in 187 partite.

Al quinto posto, da stasera, Lorenzo Insigne: 79 gol in 292 partite, una media di 0,27 gol a partita in Serie A. Appena un gol in più di Cavani e Sallustro, entrambi fermi a 78 gol rispettivamente segnati in 104 e 206 partite.