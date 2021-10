Insigne e il videomessaggio al piccolo Alessandro, affetto dalla malattia di Batten [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Ha l’orsacchiotto e le lenzuola del Napoli, Alessandro, e vive a Pompei, nella sua stanza trasformata da anni in una terapia intensiva perché affetto, dall’età di 3 anni, dalla Ceroidolipofuscinosi (nota come malattia di Batten), grave patologia neurodegenerativa che lo ha reso invalido al 100%. Il papà Domenico D’Antuono, insegnante di musica rimasto vedovo della moglie Domenica Nappi (stroncata a 40 anni dal cancro), riempie il suo ambiente di azzurro anche se il 12enne non può tifare, non ha alcuna capacità cognitiva. Ma non si spegne la speranza che abbia potuto regalare al piccolo un po’ di gioia il video di vicinanza che il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ieri gli ha fatto recapitare tramite la Curva B:

«Ciao Alessandro - dice Insigne nel video - ti siamo vicini e ti mandiamo un forte abbraccio da tutta la squadra e forza Napoli».

«Letta la nostra storia sul Mattino - racconta papà Domenico - il capo ultrà della Curva B, Roberto Mattera, si è adoperato per farci avere questo video ed il capitano è stato molto caro. Napoli mostra sempre il suo buon cuore. Ringraziamo la squadra per la vicinanza, anche se Alessandro per la malattia è cieco e non ha capacità cognitive. Io proseguo la mia battaglia e non mi fermo».

