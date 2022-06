Insigne e Criscito spettatori, il Toronto perde un'altra partita: sono quartultimi | FOTO

Notizie calcio. Lorenzo Insigne si è trasferito a Toronto ed aspetta di esordire ufficialmente con la formazioni canadese. Il contratto con il Napoli scadrà domani e l'attaccante, che accussa un problema fisico, sarà poi valutato dal tecnico Bradley.

Toronto, Insigne e Criscito in tribuna

Intanto lo stesso Insigne e Mimmo Criscito, altro neo acquisto del Toronto, hanno assistito dalla tribuna ad una nuova sconfitta della loro formazione: finisce 2-1 sempre in casa contro Columbus Crew. Adesso Toronto è quartultima in classifica ed aspetta l'apporto di Insigne per cambiare marcia.