CN24 - Insigne non ha preso parte alla discussione con Spalletti in merito al ritiro: il motivo

Ritiro Napoli, secondo quanto riportato dagli organi di stampa la decisione di Spalletti non è stata presa bene da molti giocatori del Napoli, in particolare i senatori del gruppo, come scrive in particolare il Corriere dello Sport in questo articolo.

Secondo quanto appreso da CalcioNapoli24.it però, Insigne non ha partecipato alla discussione tra Spalletti e alcuni giocatori negli spogliatoi, visto che subito dopo la partita ha abbandonato il Castellani perché ha avuto un permesso per motivi personali, già concordato prima della gara, e quindi a dispetto di quanto trapelato il capitano non ha preso parte a questa discussione in merito alla decisione di Spalletti di mandare la squadra in ritiro a partire da domani.

