Ultime notizie calcio. E' iniziato da qualche minuto il Consiglio Federale che si tiene a Roma per fare il punto sull'emergenza Coronavius nel mondo del calcio italiano. Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, in sede è presente il solo Claudio Lotito (presidente Lazio) mentre tutti gli altri patron interverranno in conference call. Anche Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Calcio, non figura in sede.