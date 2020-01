Sky - Rottura del crociato per Zaniolo, domani l'operazione a Villa Stuart

News serie A - Bruttissime notizie per Roma secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport per Nicolò Zaniolo si tratta purtroppo della rottura del legamento crociato

Infortunio Zaniolo, rottura crociato tempi di recupero

Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante il match contro la Juventus. Sostituito nel primo tempo, si è recato subito a Villa Stuart per gli esami del caso che hanno rivelato la peggior diagnosi. Domani l'operazione e poi il lungo lavoro per tornare in campo, si stima in almeno 5-6 mesi. Potrebbe essere già finita la sua stagione.