Infortunio Rrahmani, Il Mattino - Salta il Torino: cosa filtra in vista di Barcellona-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'infortunio di Amir Rrahmani in Napoli-Juve non è così serio, per fortuna di Calzona che però dovrà rinunciarci contro il Torino (al suo posto pronto Ostigard). L'obiettivo, scrive Il Mattino, è recuperare il difensore kosovaro per il Barcellona:

"L'infermeria è solo apparentemente piena, si nutre una certa fiducia sopratutto in vista della trasferta spagnola. Amir Rrahmani ieri mattina si è sottoposto ad un esame diagnostico che avrebbe scongiurato guai seri. Il difensore era uscito nel finale del match con la Juve per un indurimento all'adduttore. Il giocatore si è poi presentato regolarmente a Castel Volturno dove ha svolto una seduta di lavoro differenziata. L'impressione è che Rrahmani possa saltare la sfida con i granata di Juric per poi tentare un recupero in extremis in vista della gara di ritorno a Barcellona di martedì prossimo".