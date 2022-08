Infortunio Politano, la prima diagnosi della SSC Napoli: ecco il motivo della sostituzione

Infortunio muscolare per Matteo Politano, che dopo essersi accasciato al suolo al minuto 21 del primo tempo, ha abbandonato il terreno di gioco per far posto a Kvicha Kvaratskhelia. Al momento dell'uscita dal campo, Politano era visibilmente triste e sconsolato. Quasi tutto lo staff e i compagni presenti in prossimità dell'ingresso del tunnel degli spogliatoi si sono avvicinati all'esterno d'attacco per consolarlo. Dopo circa 10 minuti negli spogliatoi, Politano è poi tornato sul terreno di gioco per sedersi poi in panchina con il resto dei compagni.

Nulla di grave fortunatamente però, come annunciato da Carlo Alvino nel corso della telecronaca ufficiale SSC Napoli: "Politano è stato sostituito per un risentimento al polpaccio sinistro". Solo tanta paura per lui, questa la diagnosi comunicata dalla SSC Napoli.