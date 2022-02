Infortunio per Lozano col Messico: esce in barella, lussazione! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Ancora un infortunio in Nazionale per Hirving Lozano questa notte, protagonista in Messico-Panama 1-0. Non arrivano buone notizie per il Napoli che rischia di perdere Lozano non per poco tempo. Il calciatore è infatti uscito in barella, non sulle proprie gambe. Troppo forte il dolore al braccio destro, immobilizzato dai medici all'uscita dal campo. Prosegue la sfortuna in casa SSC Napoli, ma vediamo cos'è successo.

Infortunio per Lozano in Nazionale: ansia Napoli

Al minuto 67', Lozano è uscito per infortunio, ancora un volta si è fatto male in Nazionale col Messico. Prima l'infortunio al collo sempre in nazionale, poi lo scontro duro con il Leicester e adesso un nuovo problema che l'ha costretto ad uscire addirittura in barella durante il match di ieri sera contro Panama. Lozano si è dovuto arrendere a causa di un fortissimo dolore patito al braccio destro, che si manteneva all'uscita dal campo.

Hirving Lozano

Si è subito accorto di essersi fatto male seriamente, infatti ha lasciato subito il campo con l'ausilio dei sanitari mentre si teneva il braccio destro con la mano sinistra. Dopo un primo controllo in ospedale, dal Messico si parla di possibile lussazione per Hirving Lozano ma saranno necessari ulteriori controlli nelle prossime ore. È chiaramente a forte dubbio per Venezia-Napoli. Lo conferma la SSC Napoli:

In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia.

Clicca su play per guardare il video: