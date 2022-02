Napoli calcio - Secondo il sito Sportmediaset l'infortunio di Lozano con il Messico è piuttosto serio:

"Un problema in più in una stagione non semplice per Lozano che si era già fatto male in nazionale al collo lo scorso luglio, poi il trauma cranico-facciale di dicembre contro il Leicester e la positività al Covid di fine anno.

Ora questa nuova tegola che potrebbe tenerlo lontano dai campi per lungo tempo, facendogli saltare anche le sfide di Europa League contro il Barcellona".