Infortunio Gosens, il comunicato: condizioni e tempi di recupero

Infortunio Robin Gosens, tempi recupero e condizioni. Brutte notizie per l'Atalanta in vista di questo inizio di stagione. Robin Gosens si è infortunio ad un piede ieri sera in occasione del match contro il Liechtenstein, vinto dalla Germania per 2-0. La Nazionale Tedesca dopo gli esami ha evidenziato per Gosens una lesione capsulare al piede sinistro.

Infortunio Gosens, condizioni: il comunicato

Robin Gosens si è infortunato con la Germania, è arrivato il comunicato sulle condizioni del calciatore da parte della Nazionale tedesca:

Ieri sera Robin Gosens ha riportato una lesione capsulare al piede sinistro. Una decisione sulla sua disponibilità per l'Armenia e l'Islanda sarà presa nelle prossime ore.

Tempi recupero Gosens

Tempi di recupero di Gosens ancora da valutare. L'Atalanta è in attesa di notizie e potrebbe riaccogliere in Italia il giocatore nelle prossime ore già. Tanta attesa per capire se sarà a disposizione di Gasperini sulla fascia per i prossimi impegni.