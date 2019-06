Infortunio Fabian Ruiz, segnali positivi: solo un colpo alla gamba sinistra

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, nel match di ieri sera tra le nazionali Under 21 di Italia e Spagna ha subito un infortunio. Ad inizio secondo tempo non è rientrato in campo dopo aver subito una botta alla gamba sinistra nella prima frazione di gioco.

Fabian ha poi seguito il match dalla panchina e una volta terminato è stato il primo a lasciare lo stadio, zoppicando vistosamente. Gli aggiornamenti di questa mattina, però riferiscono di segnali positivi: sta bene, e potrebbe tornare a disposizione già per la partita di dopodomani.