Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano notizie a dir poco positive dall'incontro che si sta svolgendo proprio in questi istanti a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, le parti avrebbero trovato l'intesa per proseguire insieme sulla base di un progetto di tre anni con la possibilità dall’una e dall’altra parte di poter ridiscutere l’accordo in qualsiasi momento. La firma sul nuovo contratto dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.