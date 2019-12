Incontro ADL-Ancelotti, Sky: possibile faccia a faccia già questa notte, tre fattori potrebbero spingere il presidente a cambiare idea

Ultime notizie calcio Napoli – Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle ultime novità in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’incontro tra Ancelotti e De Laurentiis potrebbe avvenire anche questa notte, non è una soluzione da escludere. Servirà stabilire la posizione di Ancelotti nel progetto dopo il passaggio del turno, i 4 gol rifilati al Genk e gli attestati di stima dei calciatori nei suoi confronti. La somma di questi episodi potrebbe far cambiare idea al presidente. Ancelotti, lo ha ribadito un’altra volta, non si dimetterà e quindi in caso di addio sarebbe un esonero. Non resta che aspettare e cercare di capire”.