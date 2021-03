In Argentina sicuri: in estate Cavani diventerà un nuovo calciatore del Boca Juniors

Ultime notizie calcio mercato - Non proprio esaltante questa prima annata al Manchester United, almeno fino a questo momento, per Edinson Cavani. Questi, però, saranno in ogni caso i suoi ultimi mesi in Europa dal momento che, una volta scaduto il contratto con i Red Devils, farà ritorno in Sud America. Stando a quanto si legge su Olè, a luglio il Matador diventerà un nuovo attaccante del Boca Juniors ed in tal senso sono stati decisivi i contatti tra il suo fratello-agente ed i dirigenti del club di Buenos Aires.