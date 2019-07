Il sole 24 ore - Non è Mendes il procuratore che ha il parco giocatori che vale di più, Raiola soltanto quarto

I procuratori più celebri sono Mino Raiola e Jorge Mendes, ma non sono quelli che hanno il parco giocatori di maggior valore.

Su questo piano la medaglia d’oro va all’inglese Jonathan Barnett, scrive Il Sole 24 Ore.

Stando ai dati Transfermarkt, grazie alla procura di giocatori come Saùl Niguez, Gareth Bale, Jordan Pickford o Wojciech Szczesny, Barnett detiene un pacchetto calciatori che sul mercato vale 1,11 miliardi di euro. Solo fino a tre anni fa il patrimonio era sui 354 milioni. Un salto in avanti niente male.

Jorge Mendes si piazza al secondo posto, con un portafoglio di 1,03 miliardi. Una parte da leone la fanno Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva (100 milioni), Joao Cancelo (55 milioni), Ederson (70 milioni) e naturalmente James Rodriguez (50 milioni).

Al terzo posto c’è la maltese Lian Sport di Nikola Damjanac. Il patrimonio, in questo caso, è di 681,7 milioni, grazie alla procura di Kalidou Koulibaly, Miralem Pjanic, Luka Jovic e Marcos Alonso.

Mino Raiola è solo quarto, nonostante l’ennesima commissione d’oro (oltre 10 milioni) per il passaggio di De Ligt alla Juventus.

Più modesti i valori dei procuratori di casa nostra.

A guidare la classifica con 249,85 milioni è la Wsa di Alessandro Lucci, che cura gli interessi, tra gli altri, di Suso, Leonardo Bonucci, Matìas Vecino, Juan Cuadrado.

Seguono a ruota Gr Sport (Andrea Petagna, Papu Gòmez e Mattia Caldara) e la reset di Davide Lippi (76,73).

In Italia c’è anche la sede di attività di Horacio Gaggioli,

“l’uomo che il 14 dicembre 2000 co-firmò su un tovagliolo di carta il contratto per il passaggio al Barcellona dell’allora tredicenne Lionel Messi, all’epoca tra le fila del Newell’s Old Boys”.

Gaggioli cura gli interessi di Marco Asensio.

“Non sempre, però, il valore del parco giocatori è sinonimo di potere. È la tipica differenza aristotelica tra atto e potenza. Lo insegna Fernando Felicevich, il 39º procuratore più pagato del 2018 secondo la lista Forbes con 17,3 milioni di dollari incassati. Sebbene il valore del parco calciatori della sua Twenty Two Sport Management sia di 173 milioni, Felicevich è considerato il Re del Cile”.

Il motivo, spiega il Sole, è semplice. Felicevich non ha solo la procura di Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Charles Arànguiz e Gary Medel, ma anche la gestione delle prestazioni di quasi tutti i principali giocatori della Roja.

“Ma anche Felicevich deve arrendersi allo strapotere di Raiola e Mendes. Quest’ultimo l’anno scorso è stato il secondo procuratore più pagato al mondo con 100,5 milioni di dollari incassati in commissioni, di cui circa 12 grazie all’operazione che ha portato Ronaldo in Serie A. Bottino ricco anche per Raiola (62,89 milioni) che, dopo la manovra De Ligt e Manolas, si prepara a settimane promettenti tra i possibili spostamenti di Pogba, Kean, Matuidi, Balotelli e Donnarumma”.

Secondo i dati Fifa, negli ultimi 5 anni i procuratori hanno fatturato 2 miliardi di dollari, di cui 548 milioni solo nel 2018. Cifre mostruose che dimostrano il gioco di potere che fa capo a loro.