Il Sole 24 Ore - Il Napoli calcio Femminile vede la Serie A, primo posto e imbattuta in campionato! Il 'modello Barcellona' ha ancora il problema campo

Ultimissime calcio Napoli - Napoli Femminile. Primo posto in classifica in B e Serie A che si avvicina sempre di più per il Napoli Femminile, la prima società sportiva non professionistica a coinvolgere un pool di aziende in un azionariato diffuso.

Come riporta Il Sole 24 Ore, il “modello Barcellona” del Napoli femminile permette alla squadra di ritrovarsi al primo posto con sei vittorie e due pareggi in otto partite. Il Napoli Calcio femminile ha da poco eletto il suo nuovo Consiglio di Amministrazione al termine di una partecipata assemblea dei soci frutto dell’azionariato diffuso che caratterizza il club del rieletto presidente Raffaele Carlino, storico patron di Carpisa.

Il Napoli Femminile è la prima società sportiva non professionistica a coinvolgere un pool di aziende in un azionariato diffuso. Questo permette di utilizzare processi industriali nella gestione della società sportiva per monitorare al meglio le risorse investite dai partner. Appassionato “storico” del calcio femminile, Carlino, sta dando così nuovo impulso alla squadra con il suo impegno: ha allestito una formazione di tutto rispetto che mister Marino sta facendo viaggiare a tutta velocità.

Resta solo un problema, il campo di casa a Napoli è ancora un miraggio. Per ora gare interne a Casamarciano e allenamenti a Pianura. La dirigenza però guarda già al futuro di un movimento in grande crescita. Figure di spicco sono presenti nel Consiglio di Amministrazione formato, oltre che da Carlino e dall’amministratore delegato Francesco Tripodi, da Riccardo Guarino, Luigi Pansa e Luciano Cimmino, presidente della Pianoforte Holding, società controllante le aziende a cui fanno capo i marchi dell’abbigliamento Carpisa, Yamamay e Jaked. Per tutti loro il primo obiettivo è quello di trovare una casa comune per le oltre 100 tesserate, dalla prima squadra alle giovanili (si parte con le Under 8 e Under 10). Ad oggi sono divise in cinque campi tra quelli di gara e quelli di allenamento con conseguente dispendio di soldi e di energie. Sì lavora anche alla brand identity per far crescere il numero dei main sponsor - attualmente Carpisa, Jacked, Yamamay, Idea Bellezza e Centro Minerva - e per questo è appena stato lanciato il nuovo sito internet che rispecchia la filosofia del club simboleggiata dallo slogan #wearenapoli.