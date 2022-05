Il sindaco di Pozzuoli: "Marfella puteolano DOC, siamo orgogliosi!"

Davide Marfella, terzo portiere del Napoli, ha esordito oggi in Serie A nei minuti finali di Spezia-Napoli, ultima partita di campionato. Spalletti lo ha premiato regalandogli la sua prima presenza nel massimo campionato italiano per il giovane portiere classe '99 che oggi si è reso protagonista anche di un'ottima parata nel finale.

Ultime notizie. Per lui sono arrivati anche i complimenti di Vincenzo Figliola, sindaco di Pozzuoli: "Lui è Davide Marfella, puteolano doc: oggi ha esordito in Serie A come portiere del Napoli A lui un nostro grande in bocca al lupo! Siamo orgogliosi"