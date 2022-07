Il Secolo XIX - Il Napoli segue un centrale dello Spezia: le ultime

Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, si è messo in mostra con Thiago Motta. Ora è pronto a prendere in mano la difesa dello Spezia con Luca Gotti.

Jakub Kiwior

Napoli piace un difensore dello Spezia

Come riporta il Secolo XIX, il difensore polacco ha attirato l'attenzione di Napoli e Milan, che lo seguono con particolare attenzione, ma in estate il centrale non partirà e verrà messo alla prova nel Mondiale di Qatar. Qualora dovesse confermarsi anche a livello internazionale, si sferrerà l'attacco decisivo.

