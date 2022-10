Napoli Calcio- "Bianchetti ingenuo: tenta l’affondo e il contrasto con Kvara è inevitabile. L'entità del contatto viene valutato dall’arbitro in campo: c’è una review che conferma il contatto e quindi il rigore viene concesso dal campo e confermato dal Var. Il rigore c’è", è questo il verdetto de 'La domenica Sportiva' in onda sulla Rai a proposito del fallo che ha sbloccato le marcature in Cremonese-Napoli.