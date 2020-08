Napoli - lI quotidiano catalano Sport scrive su Barcellona-Napoli: "“Se ci succede qualcosa, si scatenerà l’inferno”, ha avvertito, come se le nostre strade fossero uno scenario in cui vagano una schiera di zombi. Ma no signore. Qui l’unico che ha attraversato l’inferno, quello di Leo Messi, è stato il suo Napoli, che ha lasciato il Camp Nou con una sconfitta bruciante nonostante abbia venduto a caro prezzo la sua pelle".