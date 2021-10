Il Nizza gli vieta di giocare la Coppa d'Africa, scoppia il caso Delort! Il ct dell'Algeria Belmadi furioso: "E' inaccettabile"

In Algeria scoppia il caso Delort. È il CT Belmadi a spiegare la situazione in una conferenza stampa molto accesa:

"Un mese fa qualcuno mi aveva avvertito che il giocatore aveva firmato un documento in cui assicurava al Nizza (il suo nuovo club, ndr) che non avrebbe disputato la Coppa d'Africa. Quattro-cinque giorni fa, mi ha inviato un messaggio in cui scriveva di voler privilegiare il suo club, essendo in competizione con Dolberg e Gouiri, e di voler rinunciare alla Nazionale per un anno. Queste sono le sue parole. Ho avuto un'accesa discussione con lui e l'ho incolpato insieme al club. Poi ho parlato con il suo direttore sportivo, che mi ha spiegato la volontà di non far giocare ai loro nazionali africani la competizione. Non dobbiamo accettarlo".