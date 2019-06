Il Napoli twitta sulla vittoria di Diawara, i tifosi: "Avete sbagliato, gioca nella Roma..."

Sul profilo Twitter del Napoli arriva un nuovo messaggio. Si, su Amadou Diawara mentre tutti i tifosi del Napoli aspettano con ansia l'ufficialità di Kostas Manolas. Ma in realtà è una news, quella della vittoria della Guinea di Diawara in coppa d’Africa. Tra i commenti i tifosi parlano solo di Manolas: “Ma che ce ne frega, annunciate Manolas”, “Noi aspettiamo Manolas e tu metti Diawara”, “Basta tweet, che mi fate pensare ogni volta che sia Manolas”. Vince con distacco: “Avete sbagliato, Diawara gioca nella Roma”. C’è anche chi lo saluta con affetto: “Ciao Amadou...col Chievo mi hai fatto godere come poche altre volte...in bocca al lupo!”